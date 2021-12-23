«Этот день в истории». Что произошло 23 декабря, праздники, факты, люди

Самые интересные факты и события, которые происходили в России и в мире, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Кажется, что выходной день после празднования Нового года был всегда. Однако официально 1 января стало считаться нерабочим только в 1947 году.

Одна из самых старых российских газет — это «Гудок». Ее первый выпуск вышел в свет в 1917 году. Основной целевой аудиторией издания были рабочие на железных дорогах. СМИ до сих пор освещает транспортные вопросы.

23 декабря родился легендарный драматург Владимир Немирович-Данченко. Вместе с театральным деятелем день рождения сегодня отмечают и другие известные личности. Подробнее о них вы узнаете в новом эпизоде передачи «Этот день в истории».