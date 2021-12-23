МИД России указал на нарушение Польшей прав человека в ситуации с мигрантами

Москва, 23 декабря. Действия Польши в ситуации с мигрантами являются нарушением положений международных договоров в области защиты прав человека. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В период с 20 августа по 3 декабря 2021 года Европейский суд по правам человека рассмотрел порядка 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по событиям на польско-белорусской границе. Против Польши подано 44 запроса, оставшиеся — в отношении Латвии и Литвы, указал дипломат в беседе с журналистами РИА Новости.

«То, что мы видим по картинкам, по тому, что доходит до информационного пространства, это сцены, в том числе и жестокости, и лишений, и применения специальных средств со стороны органов правопорядка и вооруженных сил Польши в отношении мигрантов. Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации. И если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее МИД России призвал Запад принять беженцев с польско-белорусской границы. По словам Лукьянцева, эти государства несут ответственность за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке.