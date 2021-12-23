Лукашенко пообещал провести итоговое совещание перед публикацией проекта новой конституции

Минск, 23 декабря. Рабочая группа проведет итоговое совещание перед публикацией проекта новой Конституции Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в ближайшие дни проект будет вынесен на всенародное обсуждение. Однако перед этим состоится итоговое совещание, которое необходимо для исправления ошибок, объяснил белорусский лидер.

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко пообещал по-новому выстроить Белоруссию после принятия поправок в основной закон страны. К соответствующей деятельности будут привлечены кабинет министров, губернаторы и председатели горисполкомов, отметил президент республики.