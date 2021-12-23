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Лукашенко пообещал провести итоговое совещание перед публикацией проекта новой конституции

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 11:04
Политика
Лукашенко пообещал провести итоговое совещание перед публикацией проекта новой конституции
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 23 декабря. Рабочая группа проведет итоговое совещание перед публикацией проекта новой Конституции Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в ближайшие дни проект будет вынесен на всенародное обсуждение. Однако перед этим состоится итоговое совещание, которое необходимо для исправления ошибок, объяснил белорусский лидер.

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко пообещал по-новому выстроить Белоруссию после принятия поправок в основной закон страны. К соответствующей деятельности будут привлечены кабинет министров, губернаторы и председатели горисполкомов, отметил президент республики.

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белоруссия лукашенко конституция
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