Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 12:22
12:20
Происшествия
«Ногами долбил»: жильцы многоэтажки рассказали об избиении сына бойца ММА Дацика
12:18
Общество
Бен Аффлек объяснил, как Ридли Скотту удается быстро снимать фильмы
12:18
Общество
Косметолог Ломанова перечислила способы защиты кожи и волос во время зимы
12:15
Общество
Четырехлетний мальчик отличился на соревновании гиревиков в Мордовии
12:15
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко допустил незапуск «Северного потока — 2» в эксплуатацию
12:13
Происшествия
Врачи вытащили из глаза жителя Подмосковья пятисантиметровую ветку
12:13
Политика
В Манеже стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина
12:13
Общество
Песков призвал журналистов соблюдать санитарные меры на пресс-конференции президента РФ
12:12
Политика
«Разговор ради разговора»: зачем ФРГ зовет Россию на встречу в «нормандском формате»
12:12
Экономика
Миллер заявил о скорой готовности «Северного потока — 2» к началу работы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Некоторые россияне получат увеличенные пенсионные выплаты перед Новым годом

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 11:01
Экономика
Некоторые россияне получат увеличенные пенсионные выплаты перед Новым годом
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Установленные российскими властями доплаты в декабре придут некоторым категориям населения. В новом году социальные выплаты проиндексируют, также несколько изменится порядок их получения, сообщает РИА Новости.

Повышенные выплаты перед Новым годом смогут получить граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии увеличится в два раза. Кроме того, уволившимся в августе пенсионерам автоматически начисляться прибавка с доплатой за три месяца.

Объем выплат также будет увеличен для тех, кто ранее подавал заявление на перерасчет. Это может быть актуально для россиян, содержащих несовершеннолетних иждивенцев. В это же время график получения выплат остается таким же, как и годом ранее.

Введения регулярных «новогодних выплат» пенсионерам помогло бы сгладить издержки от повышенной инфляции, заявил ранее депутат Госдлумы Сергей Обухов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Некоторые россияне получат увеличенные пенсионные выплаты перед Новым годом
пособия социальная поддержка пенсионные выплаты совыплаты
Комментировать