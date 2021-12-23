Некоторые россияне получат увеличенные пенсионные выплаты перед Новым годом

Москва, 23 декабря. Установленные российскими властями доплаты в декабре придут некоторым категориям населения. В новом году социальные выплаты проиндексируют, также несколько изменится порядок их получения, сообщает РИА Новости.

Повышенные выплаты перед Новым годом смогут получить граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии увеличится в два раза. Кроме того, уволившимся в августе пенсионерам автоматически начисляться прибавка с доплатой за три месяца.

Объем выплат также будет увеличен для тех, кто ранее подавал заявление на перерасчет. Это может быть актуально для россиян, содержащих несовершеннолетних иждивенцев. В это же время график получения выплат остается таким же, как и годом ранее.

Введения регулярных «новогодних выплат» пенсионерам помогло бы сгладить издержки от повышенной инфляции, заявил ранее депутат Госдлумы Сергей Обухов.