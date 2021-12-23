Аглая Тарасова считает внезапное путешествие идеальным свиданием

Москва, 23 декабря. Знаменитая актриса Аглая Тарасова тщательно скрывает личную жизнь. Но она с большим удовольствием поделилась мыслями об идеальном свидании. Для нее это — внезапное путешествие.

Сердце звезды фильма «Лед» несвободно, однако имя своего избранника она не называет. В последнее время знаменитости приписывают отношения с юмористом Семеном Слепаковым. Слухи о романе появились из-за того, что звезды часто появляются на светских мероприятиях вместе. Однако доподлинно об их отношениях неизвестно.

Актриса с большим удовольствием готова подорваться и отправиться на встречу с возлюбленным. Тарасова рассказала, какое свидание с парнем считает для себя идеальным.

«Мой лучший вариант — свидание-сюрприз. Классно, когда любимый человек забегает в квартиру, говорит: «Хватай паспорт» — и везет тебя в аэропорт. А куда уже вы дальше летите, неважно. Главное — вдвоем», — призналась 27-летняя знаменитость в интервью изданию «Собака.ru».

Аглая Тарасова еще ни разу не была замужем. У нее был роман с актером Ильей Глинниковым, с которым она играла в сериале «Интерны». Также девушка состояла в отношениях со звездой фильма «Балканский рубеж» Милошем Биковичем и иностранным режиссером Дарреном Аронофски. Кинодива с благодарностью вспоминает отношения с бывшими партнерами.