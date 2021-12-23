В Сети появилась видеозапись с нападением украинца на дом Поклонской

Симферополь, 23 декабря. Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская обнародовала видеозапись с проникновением украинского гражданина на территорию ее дома в Крыму. Ролик был опубликован в Telegram-канале политика.

На кадрах можно заметить, как неизвестный мужчина перелез забор, после чего прошелся по территории придомового участка и начал размахивать каким-то предметом возле входа в здание.

Сама Поклонская сообщила, что в момент происходящего она находилась в доме вместе со своей дочерью.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — написала она.

Российский посол добавила, что крымские полицейские не видели состава преступления и решили отправить украинца на родину.