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В Сети появилась видеозапись с нападением украинца на дом Поклонской

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 10:59
Политика
В Сети появилась видеозапись с нападением украинца на дом Поклонской
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Симферополь, 23 декабря. Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская обнародовала видеозапись с проникновением украинского гражданина на территорию ее дома в Крыму. Ролик был опубликован в Telegram-канале политика.

На кадрах можно заметить, как неизвестный мужчина перелез забор, после чего прошелся по территории придомового участка и начал размахивать каким-то предметом возле входа в здание.

Сама Поклонская сообщила, что в момент происходящего она находилась в доме вместе со своей дочерью.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — написала она.

Российский посол добавила, что крымские полицейские не видели состава преступления и решили отправить украинца на родину.

Наталья Поклонская до этого призналась, что не будет скучать по Крыму в Кабо-Верде. Она рассказала, что будет есть на острове жареную картошку с луком и чесноком.
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украина поклонская крым
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