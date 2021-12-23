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Рябков призвал США не использовать гарантии безопасности для военного освоения Украины

Политика
Рябков призвал США не использовать гарантии безопасности для военного освоения Украины
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 23 декабря. Москва не позволит Вашингтону диктовать условия для запуска диалога по гарантиям безопасности, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Также российский дипломат призвал США не использовать переговоры о гарантиях безопасности в качестве ширмы для военного освоения Украины. По его словам, подобные инициативы американской стороны могут привести к ухудшению ситуации.

Как стало известно ранее, МИД России опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документу, западные партнеры Москвы должны исключить возможное вступление Украины в состав Североатлантического альянса.

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россия сша рябков
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