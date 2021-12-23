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Местные авиалинии возрождают в Амурской области
Общество
Местные авиалинии возрождают в Амурской области
pixabay.com  / 

Благовещенск, 23 декабря. Замглавы министерства транспорта Приамурья Светлана Попова оценила ситуацию с авиационными пассажироперевозками на местных маршрутах.

По словам Поповой, в текущем году удалось в значительной степени восстановить местное авиасообщение в регионе. Так, за 11 месяцев было выполнено 655 авиарейсов, перевезено 7745 пассажиров, средняя загрузка самолетов составила 86%, что, по ее мнению, свидетельствует о востребованности этих авиамаршрутов, сообщает AmurInfo.

Как пояснила Попова, работа по возрождению местных авиаперевозок будет продолжена, так как более 70% территории области относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения транспортной доступности.

Попова напомнила, что с 2008 года региональное авиасообщение не субсидировалось, средства на это появились лишь в конце 2020 года. Это позволило обеспечить авиасообщение между Благовещенском и Зеей, Тындой, Февральском и Экимчаном.

Ранее ФАН сообщал о запуске новых четырех авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Авиаперевозчик «Аврора», входящий в Единую дальневосточную авиакомпанию, с января 2022 года начнет осуществлять рейсы: Комсомольск-на-Амуре — Владивосток, Южно-Сахалинск — Владивосток, Владивосток — Благовещенск и Хабаровск — Чита.

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