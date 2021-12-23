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Десантники отработают боевые задачи и поразят мишени в рамках масштабных учений в Крыму

Армия
Десантники отработают боевые задачи и поразят мишени в рамках масштабных учений в Крыму
Пресс-службы Минобороны РФ

Крым, 23 декабря. Масштабные учения десантников стартуют 23 декабря в Крыму, а 24 декабря в Краснодарском крае, сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации военного ведомства РФ, в рамках тактико-специальных учений на крымском полигоне «Опук» пройдет тренировка десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений, а также бойцов сил радиационной, химической и биологической защиты. В ходе маневров российские военнослужащие проведут боевые стрельбы, разминируют участки местности и отработают задачи по отражению угроз с воздуха.

«Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», — подчеркивается в сообщении МО РФ.

В то же время в рамках учений на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае десантники выполнят тренировку по ведению боевых действий на небольших дистанциях. Также в ходе маневров будет задействован артиллерийский дивизион 2 С9 «Нона».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ РФ впервые осуществил скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана во время учебных маневров.

Ранее «Царьград» сообщал, что российские военные придумали использовать рой беспилотников для противостояния десанту противника. Подобная тактика позволит помешать высадке вражеских сил.

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учения крым десант краснодарский край
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