Россия направила США предложения по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Москва, 23 декабря. Вашингтон получил предложение Москвы о сроках переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Белый дом получил конкретные предложения о датах встреч по вопросам безопасности, и сейчас Кремль ожидает такой же конкретный ответ. Ранее сроки начала переговоров обозначил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В интервью RT министр иностранных дел заявил, что переговоры будут разбиты на три трека, и первый этап стартует уже в начале следующего года.

«За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны», — отметил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Вопрос гарантий безопасности также был обсужден в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. По итогам беседы политики высказали желание сделать контакты между представителями РФ и ЕС более интенсивными.