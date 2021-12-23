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Меган Маркл может стать свидетельницей по делу обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю

Общество
Меган Маркл может стать свидетельницей по делу обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лондон, 23 декабря. Жену принца Гарри, бывшую актрису Меган Маркл могут вызвать в суд в качестве свидетельницы. Адвокат Дэвид Бойс считает, что она может дать показания по делу принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании.

Бойс представляет интересы Вирджинии Джуффре, которая и выдвинула обвинения против среднего сына Елизаветы II. Адвокат объяснил свое решение пригласить Маркл в суд тем, что герцогиня Сассекская — человек, который не будет молчать, если знает правду, пишет Daily Beast.

«Меган довольно близко общалась с принцем Эндрю и может знать что-то, что поможет судье», — подчеркнул Бойс.

Напомним, в 2015 году Джуффре судилась с ныне покойным бизнесменом Джеффри Эпштейном, которого признали виновным в организации проституции, а также со светской львицей Гислейн Максвелл. В ходе расследования пострадавшая утверждала, что ей пришлось не один раз вступить в интимную связь с наследником престола, когда она была еще несовершеннолетней. В августе 2021 года женщина подала в суд на принца Эндрю.

Ранее среднего сына королевы поймали на валютных махинациях. Принц Эндрю взял ссуду в частном банке, в отношении которого началось расследование об отмывании денег.

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королевская семья маркл принц эндрю
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