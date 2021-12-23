Протурецкие силы атаковали позиции курдов на севере Сирии

Дамаск, 23 декабря. Сирийская деревня в районе Телль Тамр к северо-западу от города Хасака подверглась обстрелу со стороны протурецких сил, сообщает SANA. По данным издания, накануне нападающие применили реактивные системы залпового огня, в результате чего несколько жилых домов были разрушены. По предварительным данным, жертв среди населения пока нет.

Нанесенные удары оказались артподготовкой: вскоре после этого СМИ, связанные с проамериканскими подразделениями курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), заявили, что в указанной местности началось наступление лояльных Анкаре боевиков. Курдские бандформирования смогли остановить продвижение противника, однако боестолкновения продолжились.

SDF repels ground offensive in northeast Syria’s Tel Tamr [NPA Syria]https://t.co/SFgkzIpshO — Rojname News English (@ROJNAME_english) December 22, 2021

Турецкая артиллерия уже неоднократно совершала подобные обстрелы за последние дни. В частности, во вторник удары были нанесены по городу Абу Расин и нескольким деревням к северу от Хасаки, в результате чего погибли три человека, а еще десять получили ранения. Сообщается, что среди жертв атаки были и дети.

В течение последних месяцев Турция активно увеличивала численность своей группировки на севере Сирии, а также регулярно отправляла боевикам вооружение и боеприпасы через границу. Это вызывает протесты среди местного населения, поскольку продолжающаяся операция Анкары против курдов приводит к гибели гражданских лиц.

Также жители районов, контролируемых турками или проамериканскими курдскими группировками, нередко становятся целью похищений, грабежей и насилия со стороны боевиков, в то время как ни Анкара, ни Вашингтон, чья деятельность в Сирии является незаконной, не предпринимают ни малейших мер для пресечения нарушений своих радикальных союзников.