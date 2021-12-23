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Global Times: США придется пойти на переговоры с Россией по вопросам безопасности

Армия
Global Times: США придется пойти на переговоры с Россией по вопросам безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 23 декабря. Руководство Соединенных Штатов вынуждено серьезно отнестись к предложениям России о необходимости предоставления надежных гарантий безопасности, полагают эксперты китайского издания Global Times.

Россия фактически выдвинула США ультиматум о недопустимости дальнейшего расширения НАТО и потребовала от Запада отказаться от размещения наступательных систем вооружений вблизи своих границ. Вашингтону придется вступить в диалог с Москвой по данным вопросам, которые связаны с агрессивной политикой Североатлантического альянса, пишут авторы из КНР.

«Из-за постоянного расширения Альянса на восток накапливается недовольство и подозрения со стороны Кремля», — отмечается в публикации.

США не готовы вступить в вооруженную конфронтацию с Россией и поэтому начнут дипломатический диалог с представителями РФ, резюмировали эксперты Global Times.

Ранее стало известно о резком спаде экспортных поставок американской военной техники по итогам минувшего финансового года. О бесплодных попытках американских властей повлиять на политику России с помощью санкций информировало ytro.news.

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