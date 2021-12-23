Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина: текстовая трансляция ФАН

В Москве в эти минуты проходит 17-я большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина.

Глава РФ подводит итоги уходящего 2021 года и отвечает на самые важные вопросы, которые волнуют журналистов со всего мира.

В этом году мероприятие вернулось в офлайн-формат и проходит очно в Манеже. Это место было выбрано специально, поскольку огромное пространство позволяет разместить всех участников с соблюдением противоковидных мер.

Из-за пандемии число участников пресс-конференции пришлось сократить. Всего в мероприятии принимает участие 507 журналистов со всего мира.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию.

12:18. Инвестиции в основной капитал на ноябрь составил 7,6%, в целом по году — 6, а в прошлом году был спад.

12:16. Путин заявил, что война с коронавирусом продолжается. Он отметил, что российская экономика, столкнувшаяся с ограничениями, оказалась более готовой к такому шоку, чем другие экономики мира. Он заявил, что уровень спада экономики составил 3%, что ниже в других странах. Президент также подчеркнул, что отечественная экономика восстанавливается быстрее, чем в других странах.

12:15. Первый вопрос, конечно, же про коронавирус и экономическую ситуацию в стране на его фоне от «Интерфакса».

12:13. Владимир Путин появился на пресс-конференции и предложил сразу начать работать.

12:01. На пресс-конференции присутствуют и известные журналисты, например, Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев.

12:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убедительно просит журналистов соблюдать социальную дистанцию и менять маски раз в полтора-два часа.

11:40. В пресс-центре для журналистов организована зона для кофе-брейка. В меню фрукты, брускетты с моцареллой, круассаны с миндалем, пирожки с брусникой, блинчики с яблоками и корицей и десерт "Павлова".

11:30. Журналисты уже прибыли на пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Перед входом журналистов опрыскивают частицами серебра. Также представителей СМИ рассаживают на приличном расстоянии друг от друга.

11:17. На пресс-конференцию пришел лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров. Музыкант признался, что хочет получить от этого события новые впечатления, передает корреспондент ФАН.