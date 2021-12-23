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Байден заявил о готовности посоперничать с Трампом на выборах президента США в 2024 году

Политика
Байден заявил о готовности посоперничать с Трампом на выборах президента США в 2024 году
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 декабря. Американский президент Джо Байден примет участие в выборах главы государства в 2024 году, если ему позволит здоровье. Об этом хозяин Белого дома сообщил в интервью телеканалу ABC.

Политик прокомментировал вопрос журналистов о том, готов ли он баллотироваться на еще один президентский срок. По словам Байдена, многое будет зависеть от его самочувствия: если здоровье останется на том же уровне, что и сейчас, то он будет участвовать в избирательном процессе.

Корреспондент поинтересовался у Байдена, как он отнесется к тому, что его соперником вновь может стать бывший президент США Дональд Трамп.

«Почему бы мне не посоперничать с Дональдом Трампом? Это повысит шансы на мое участие в выборах», — ответил политик.

Согласно опросу, проведенному с 11 по 13 декабря, поддержка действующего лидера США стремительно падает даже среди независимых избирателей. По данным PBS, 55% американцев не одобряют Байдена в качестве главы государства.

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