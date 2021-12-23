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Колумнист Манукян поделился секретом семейного счастья на протяжении 20 лет

Общество
Колумнист Манукян поделился секретом семейного счастья на протяжении 20 лет
Из личного архива Вадима Манукяна  / 

Блогер и журналист Вадим Манукян поделился с читателями ФАН секретом своего семейного счастья. По мнению колумниста, они уже 20 лет с супругой в браке благодаря любви и взаимному уважению.

Секрет семейного счастья — нам 20 лет. Колонка Вадима Манукяна

22 декабря мы с моей супругой — писательницей Галиной Манукян — отпраздновали 20-летие совместной жизни. Я бы сказал, что наш союз основан прежде всего на взаимопонимании. Да, безусловно, нас подпитывает любовь все эти годы. Конечно, как и любая семья, мы переживали сложные времена. Но трудности закаляют.

Многие браки разбиваются о быт. Кстати, семья Эммануила Виторгана и Аллы Балтер проходила сквозь проблемы и финансовые невзгоды. В супружеской жизни Владимира Меньшова и Веры Алентовой происходило то же самое. Виторган и Меньшов подробно об этом рассказывали. К примеру, прежде чем семья Меньшовых основательно встала на ноги, она чуть не развалилась.

Колумнист Манукян поделился секретом семейного счастья на протяжении 20 лет
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Наша супружеская жизнь с Галиной окончательно наладилась, когда мы переехали в собственное жилье. Наше семейное гнездышко оставило нас наедине друг с другом, и это позволило нам еще больше ценить каждый прожитый день.

Еще одна отличительная особенность нашей семьи — это творческая составляющая. Моя супруга Галина уже более 10 лет — писательница. Она публикуется и под своей фамилией, и под псевдонимом Маргарита Ардо. У нее выпущено немало книг в крупнейших издательствах страны. Но и это еще не все.

В свое время она была автором в престижных глянцевых изданиях. К примеру, ее статьи выходили в журнале Discovery, а ее организаторские способности были важным элементом в компаниях Coca-Cola и Nestle.

Однако творчество взяло верх — однажды она променяла карьеру на погружение в мир создания книг и их героев, которые обитают в мире фантазии.

Ну и я тоже пишу, причем довольно давно. Начинал, как многие, с Twitter, ЖЖ и Facebook, а в итоге завел свою колонку в ФАН и веду тут еще два проекта.

Очень важный элемент нашего семейного долголетия — взаимное уважение. Это пришло с годами. А познакомили нас наши друзья. За эту встречу стоит поблагодарить Рому и Таню. Кстати, они тоже вместе уже 20 лет. Вот так мы всю жизнь и дружим. Это вообще удивительная история, ведь мы с Ромой знаем друг друга буквально с песочницы и наши супруги тоже знакомы с детства. Так что наши дружеские посиделки вовсе не смущают наших жен. Им тоже всегда есть о чем поговорить.

Секрет семейного счастья складывается из подобных мелочей. Если с тобой рядом человек, которого ты любишь и уважаешь, то у вас есть все шансы прожить вместе очень долго.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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семья отношения вадим манукян
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