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Корабли ТОФ «Адмирал Невельской» и «Ослябя» провели учения в Охотском море

Армия
Корабли ТОФ «Адмирал Невельской» и «Ослябя» провели учения в Охотском море
facebook.com  /  World NAVY

Владивосток, 23 декабря. Большие десантные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Невельской» и «Ослябя» провели учебные стрельбы и отработали действия по противовоздушной обороне в акватории Охотского моря.

По легенде учений, условный противник попытался атаковать корабли при помощи авиации, но корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2» ликвидировали угрозу.

«В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины», — сообщила пресс-служба ТОФ.

Тренировку провели в рамках плана боевой подготовки. Экипажи кораблей также провели учения по обеспечению безопасной стоянки на незащищенном рейде и отработали гранатометание.

Ранее на учения в Японском море вышла подлодка ТОФ «Петропавловск-Камчатский». Ее экипаж поразил крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, расположенную в тысяче километров от места запуска.

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Все новости / Армия / Корабли ТОФ «Адмирал Невельской» и «Ослябя» провели учения в Охотском море
тихоокеанский флот адмирал невельской ослябя
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