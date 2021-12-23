Корабли ТОФ «Адмирал Невельской» и «Ослябя» провели учения в Охотском море

Владивосток, 23 декабря. Большие десантные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Невельской» и «Ослябя» провели учебные стрельбы и отработали действия по противовоздушной обороне в акватории Охотского моря.

По легенде учений, условный противник попытался атаковать корабли при помощи авиации, но корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2» ликвидировали угрозу.

«В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины», — сообщила пресс-служба ТОФ.

Тренировку провели в рамках плана боевой подготовки. Экипажи кораблей также провели учения по обеспечению безопасной стоянки на незащищенном рейде и отработали гранатометание.

Ранее на учения в Японском море вышла подлодка ТОФ «Петропавловск-Камчатский». Ее экипаж поразил крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, расположенную в тысяче километров от места запуска.