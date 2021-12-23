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Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 10:28
Общество
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 23 декабря. Певице Марине Хлебниковой, которая серьезно пострадала при пожаре в московской квартире, провели операцию. Артистка прошла хирургическую процедуру восстановления кожи.

Обгоревшей исполнительнице предстоит перенести еще несколько операций, пишет Telegram-канал 112. Хлебникову ожидают реабилитация и длительное восстановление. Новый год певица будет встречать в больнице.

Напомним, пожар, при котором пострадала артистка, случился еще в ноябре. Исполнительница не только получила ожоги, но и надышалась угарным газом.

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операция певица хлебникова
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