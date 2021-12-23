Опербригада Росгвардии подтвердила боеготовность на полигоне в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 декабря. Разведчики 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отработали задачи по огневой и специальной подготовке в рамках проверки боеготовности на полигоне в Ленинградской области.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали, что бойцы в ходе учений доказали, что готовы оперативно реагировать на угрозы. Разведчики 33-й опербригады успешно выполнили задачи по обеспечению общественной безопасности и обороне государственных объектов.

Росгвардейцы продемонстрировали высокий уровень огневой подготовки. Они выполнили стрельбу из разных видов стрелкового орудия, в том числе гранатометов и снайперских винтовок.

Недавно российские специалисты разработали робота для Росгвардии, оборудованного электрошокером и устройствами, выпускающими быстрозастывающую пену, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что росгвардейцы за неделю задержали свыше 180 подозреваемых в совершении преступлений в Центральном федеральном округе.