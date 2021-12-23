Профессор Кричевский перечислил негативные факторы оборота криптовалюты

Оборот криптовалюты лежит в сети Интернет. Его крайне сложно отследить, этим пользуются недобросовестные бизнесмены и откровенные преступники. Об этом ФАН рассказал специалист в области государственного управления экономикой и финансов Никита Кричевский.

Ранее новостные агентства сообщили, что ЦБ намерен законодательно урегулировать новые правила обращения криптовалют в России. Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил:

«Мы не видим места криптовалюте на российском финрынке».

Профессор Никита Кричевский сообщил, что сегодня курс биткоина составляет приблизительно 3,6 миллиона рублей. Он пояснил, что желающие сыграть на росте криптовалюты надеются заработать, ничего не делая: они рассчитывают вложить накопления и через какое-то время получить прибыль. Однако огромное количество обывателей, поверивших в легкий заработок, теряет свои деньги.

«Криптовалюта — это сложная электронная конструкция, в которой разобраться без специальных знаний и подготовки очень сложно. Как минимум тот, кто решил “подзаработать” на этой теме, должен быть продвинутым пользователем. Все предложения в поисковиках с заголовками “Поможем вам вложить деньги в криптовалюту” — мошенники. Они создают фишинговые сайты, через которые выманивают у доверчивых и малосведущих людей деньги, обещая пассивный доход, а потом исчезают. Видов криптовалюты сотни. Некоторые из них создают, чтобы привлечь средства. А потом “кинуть” вкладчиков и раствориться в интернет-просторах. Найти таких мошенников практически невозможно. Люди, которые все-таки добираются до реальных инвестиционных сайтов, могут попытать счастья. Это своего рода казино, где под свою ответственность можно потерять все, что у вас есть», — предупредил эксперт по финансовым рискам.

Доктор экономических наук обратил внимание, что криптовалюта не приносит никакой пользы стране. Ее оборот практически неконтролируем. По словам финансиста, нередко этим пользуются преступники: экстремисты и их спонсоры, наркодилеры, взяточники, желающие уйти от налогов предприниматели. Расчеты в криптовалюте получают агенты влияния, ведущие на территории страны деструктивную политическую пропаганду. Кричевский уточнил, что наряду с официальными пунктами обналички криптовалюты существует множество нелегальных. Они работают под видом фирм, которые занимаются IT-технологиями.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Помимо прямого обмана со стороны мошенников в интернете и перечисленных негативных явлений, нередко сопряженных с криптовалютой, существует и такое явление, как майнинг. Это добыча криптовалюты с помощью специального оборудования, вычислительных мощностей, компьютеров, объединенных в цепи. Такие фермы требуют огромных энергозатрат. Электричество стоит денег, поэтому нередко те, кто занимается майнингом, воруют электроэнергию. Они нелегально оборудуют специальные помещения на электростанциях, подключаются к силовой сети на объектах железной дороги и металлургических предприятиях. К примеру, этим летом в Верещагино Пермского края [обнаружили] дельцов, которые подключили оборудование, расположенное в вагончике, к электропитанию на территории управления дистанции пути. Иногда жулики снимают на непродолжительное время на подставные лица помещения, а потом “обрываются”, оставляя сумасшедшие счета за электричество», — объяснил экономист.

Собеседник ФАН добавил, что любой статусный инвестиционный сайт, предлагающий финансовые инструменты для торговли, содержит раздел «криптовалюта», в котором можно приобрести биткоины и оборудование для майнинга.

«Можно запретить полностью или частично какой-то вид криптовалюты, но крайне сложно контролировать сам предмет регулирования, к тому же любую криптовалюту можно подменить подобной, с новым названием. В Москва-Сити в одной из высоток есть целый сектор, который занимают те, кто обналичивает криптовалюту. Они не афишируют своего местоположения и находятся под усиленной охраной, потому что это огромные деньги. Можно запретить подобную “обналичку”, но невозможно отследить все расчеты в сети Интернет, конвертацию криптовалюты в рубли и перевод их на обычные банковские счета», — высказал свое мнение о проблеме профессор.

Никита Кричевский заключил, что в случае, если в России будет принято решение каким-либо образом ограничить оборот криптовалюты, надо будет провести огромную работу технического и правового плана, перед специалистами стоит крайне сложная задача, которую не решить в короткие сроки.

Ранее ФАН рассказал о последствиях энергокризиса в Европе. По мнению экспертов, ситуация в странах Евросоюза будет усугубляться, обстоятельства требуют разумного решения, или Запад окончательно упустит время.