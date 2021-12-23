Российский МИД призвал Запад принять мигрантов с польско-белорусской границы

Москва, 23 декабря. Западные государства ответственны за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат рассказал, что некоторые мигранты возвращаются на родину с польско-белорусской границы. Однако есть группы беженцев, которые намерены идти до конца и добиться своей цели. Запад мог бы принять этих людей. Ведь речь идет о небольшом количестве, выступил с призывом Лукьянцев.

«Если посмотреть на цифры, говорить о каком-то масштабном, гигантском миграционном кризисе тут не приходится. Потому что миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад, когда был пик миграционного кризиса. В то же время можно сказать, что нет единства позиций и в рамках самого Евросоюза. Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути», — уточнил дипломат.

Ранее Белоруссия заявила о намерении направить в международные структуры копии документов уголовного дела о действиях Польши в отношении беженцев. Этим событиям должна быть дана правовая оценка, подчеркнули в прокуратуре республики.