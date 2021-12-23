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Синоптик Вильфанд предупредил об аномальных холодах и снегопадах в ряде регионов РФ

Общество
Синоптик Вильфанд предупредил об аномальных холодах и снегопадах в ряде регионов РФ
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 23 декабря. Аномальные холода и снегопады во второй половине декабря ожидаются в некоторых регионах РФ, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Непростые условия ожидаются 23-25 декабря в Вологодской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе. Жителей ждет усиление морозов и температура на 7-12 градусов ниже нормы. Ленинградская область столкнется с сильными осадками. Интенсивные снегопады и ветер до 20 м/с ожидаются в Петербурге 24 декабря.

«Аналогичная погода в Псковской, Новгородской и Калининградской областях», — заметил синоптик.

Жителям Краснодарского края хорошей погоды тоже ждать не стоит. Прогноз неутешительный - сильные осадки в виде мокрого снега и ураганный ветер.

В Краснодарском крае специалист прогнозирует мокрый снег и ураганный ветер. Температура ниже нормы на 7 и более градусов ожидается в Белгородской, Орловской, Московской, Ивановской и некоторых других областях.

Непогода накрыла и находящийся на побережье Черного моря город-курорт Сочи. Движение на федеральной трассе парализовано из-за сильных снегопадов, сообщает издание «Ридус».

Джае в и без того холодной Якутии жители жалуются на аномальные морозы. Температура воздуха там достигает -50 градусов.

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погода снег гидрометцентр зима
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