Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина: видеотрансляция ФАН

Москва, 23 декабря. Большая ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина проходит сегодня, 23 декабря, в 12.00 в Москве.

ФАН ведет видеотрансляцию.

Глава РФ подводит итоги уходящего 2021 года и отвечает на самые важные вопросы, которые касаются как нашей страны, так и всего мира.

В этом году мероприятие вернулось в офлайн-формат, оно проходит очно в Манеже. Это место было выбрано специально, поскольку огромное пространство позволяет разместить всех участников с соблюдением противоковидных мер. Из-за пандемии их число пришлось сократить. Всего в мероприятии примут участие больше 500 журналистов со всего мира.