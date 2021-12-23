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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина: видеотрансляция ФАН

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 12:10
Общество
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина: видеотрансляция ФАН
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Большая ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина проходит сегодня, 23 декабря, в 12.00 в Москве.

ФАН ведет видеотрансляцию.

Глава РФ подводит итоги уходящего 2021 года и отвечает на самые важные вопросы, которые касаются как нашей страны, так и всего мира.

 

В этом году мероприятие вернулось в офлайн-формат, оно проходит очно в Манеже. Это место было выбрано специально, поскольку огромное пространство позволяет разместить всех участников с соблюдением противоковидных мер. Из-за пандемии их число пришлось сократить. Всего в мероприятии примут участие больше 500 журналистов со всего мира.

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