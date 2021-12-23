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Анастасия Макеева похвасталась подарком от пасынка на день рождения

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 09:50
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева похвасталась подарком от пасынка на день рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 декабря. Актриса и певица Анастасия Макеева отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет 23 декабря. В честь дня рождения звезда мюзиклов получила необычный презент от своего пасынка.

Знаменитость начала получать первые подарки еще ночью. Актриса похвасталась в Instagram Stories презентом, который преподнес ей старший сын ее мужа Андрей Мальков. Макеева показала, как открывает коробку с конфетами, перевязанную лентой.

«Андрюха принес мне подарок. Ребенок сам упаковывал, прикиньте?!» — поделилась эмоциями певица.

Лента не поддавалась звезде мюзиклов, поэтому знаменитость не стала развязывать ее до конца, а просто стянула с коробки. Затем она сняла крышку и увидела, что внутри ее ждут не просто конфеты, а приятный сюрприз. В коробке лежал портрет Макеевой, выполненный карандашом, который, судя по всему, Мальков-младший нарисовал самостоятельно.

Анастасия Макеева похвасталась подарком от пасынка на день рождения
Prt Scr instagram.com / @m_a_l_k_o_v

Актриса не ожидала увидеть внутри такой подарок, поэтому была очень удивлена. Певица пришла в восторг от портрета, который преподнес ей пасынок.

«Ух ты! Ничего себе! Вот это да! Посмотри, круть? Спасибо! Очень приятно!» — выразила восхищение от подарка звезда мюзиклов.

Ранее муж Анастасии Макеевой поделился историей знакомства с артисткой. Бизнесмен Роман Мальков утверждает, что на самом деле приехал в Россию из Словении не по работе, как все думают.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Макеева похвасталась подарком от пасынка на день рождения
знаменитости макеева мальков
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