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Пресс-конференция Владимира Путина: где смотреть, кто приглашен, какие темы будут обсуждаться

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 10:36
Общество
Пресс-конференция Владимира Путина: где смотреть, кто приглашен, какие темы будут обсуждаться
Федеральное агентство новостей  / 

Все меньше времени остается до важнейшего политического события, завершающего политический год в России — большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. ФАН рассказывает, что нужно знать об этом мероприятии.

Большая пресс-конференция Путина 2021: самое важное

Семнадцатая по счету пресс-конференция российского президента начнется в четверг, 23 декабря 2021 года, ровно в полдень. Проходить она будет в московском «Манеже», в очном формате, с соблюдением строгих противоэпидемических мер. Это мероприятие широко освещается не только в российской, но и в зарубежной прессе — к заявлениям Путина приковано внимание всех мировых лидеров, особенно на фоне непростых отношений, сложившихся в последнее время между Москвой и странами НАТО. Скорее всего, гарантии взаимной безопасности, предложенные МИД РФ для рассмотрения странами Альянса и США, станут основной темой внешнеполитической части пресс-конференции.

Что касается внутрироссийской повестки, здесь наверняка будет обсуждаться продолжающаяся пандемия COVID-19, QR-коды, из-за которых сломано столько копий, вакцинация и другие темы, связанные со здоровьем россиян. Также с высокой долей вероятности будут подняты вопросы, связанные с поддержкой граждан России: пенсионеров, семей с детьми и так далее. Некоторые СМИ уже сообщали со ссылкой на мнение экспертов, что президент в ходе пресс-конференции, возможно, анонсирует новые выплаты некоторым категориям россиян, что будет очень кстати в предновогодние дни.

Ну и, конечно, третий блок пресс-конференции — это различные оригинальные и необычные вопросы от журналистов, на которые президент отвечает с присущим ему остроумием. Этой неформальной части с нетерпением ждут наблюдатели.

Также очень важной частью мероприятия являются беседы президента с журналистами в кулуарах, уже после окончания официальной пресс-конференции. В предыдущие годы Владимир Путин порой делал важные заявления именно там.

Пресс-конференция Владимира Путина: где смотреть, кто приглашен, какие темы будут обсуждаться
kremlin.ru / Администрация президента России

Кто сможет задать вопрос на пресс-конференции

В этом году журналистов на пресс-конференцию приглашали организаторы мероприятия. Свободной аккредитации из-за ограничений, связанных с требованиями Роспотребнадзора, не было. Полный список приглашенных представителей СМИ, включающий 507 человек, опубликован на сайте Кремля. Число участников меньше, чем в прошлом году, когда пресс-конференция проходила в онлайн-режиме, и, естественно, значительно меньше, чем в «доковидные» времена.

Среди приглашенных — представители российских (как федеральных, так и региональных) и некоторых зарубежных СМИ (в том числе Reuters, Sky News, «Жэнминь Жибао» и др.), из известных персонСергей Шнуров и Ксения Собчак. Аккредитацию получили несколько журналистов изданий, признанных иностранными агентами.

Где смотреть и слушать пресс-конференцию президента

Тут все традиционно: мероприятие будут освещать Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», «МИР 24», НТВ, ОТР (с сурдопереводом), радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Прямая трансляция также будет вестись на YouTube-каналах этих ресурсов и на медиаплатформе «Смотрим». Хостбродкастер мероприятия — компания ВГТРК.

Текстовую трансляцию пресс-конференции будет вести ФАН.

Пресс-конференция Владимира Путина: где смотреть, кто приглашен, какие темы будут обсуждаться
Федеральное агентство новостей /

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