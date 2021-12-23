Киев, 23 декабря. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время первых учебных тренировок с противотанковыми ракетными комплексами Javelin в Донбассе не сумели попасть в мишень танкового типа.

Учения ВСУ с американскими ПТРК Javelin освещал ряд украинских СМИ, краткий видеоотчет прошедших испытаний опубликован на видеохостинге YouTube.

На представленных кадрах виден выстрел гранатометчика ВСУ по цели-танку. Ракета Javelin проходит мимо машины и попадает в землю на значительном удалении от нее.

Ранее публицист Андрей Союстов объяснил, почему наличие американских ПТРК у ВСУ не способно повысить боевой потенциал украинской армии. О попытке Киева опровергнуть подготовку американской химической провокации в Донбассе информировало ytro.news.