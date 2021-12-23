Немецкий политик Котре: затягивание «Северного потока — 2» обостряет кризис в Европе

Берлин, 23 декабря. Трубопровод «Северный поток — 2» сумел бы обеспечить Европу дополнительными мощностями поставок газа на фоне энергокризиса, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре.

По словам немецкого политика, если зима будет еще холоднее, то в европейских странах начнут увеличиваться цены на энергоносители. Все стремления снабжать промышленно развитое государство за счет ненадежных солнечной или ветровой энергетики — это иллюзия.

«Кроме того, политически обусловленное и вредное затягивание "Северного потока — 2" будет способствовать обострению [энергокризиса]», — сказал Котре в интервью ТАСС.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов ранее заявил, что заморозка «Северного потока — 2» негативно влияет на ФРГ.