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«Боятся последствий»: историк указал, почему Украина не хочет менять название на «Русь»
Политика
«Боятся последствий»: историк указал, почему Украина не хочет менять название на «Русь»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на переименование страны, поскольку опасается последствий. Об этом главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал в интервью ФАН.

Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Российскую Федерацию в «Московию». Депутаты хотят, чтобы этим термином пользовались в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины. Кроме того, предложено россиян называть «московиты». 

В обращении также говорится, что наша страна последние несколько сотен лет «неправомерно» пользуется государственным и географическим названием «Россия». В качестве аргумента львовские депутаты приводят факт, что 300 лет назад после заключения Ништадтского мирного договора «Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором».

«Изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа», — отмечается в обращении львовских депутатов к Владимиру Зеленскому и парламенту.

«Боятся последствий»: историк указал, почему Украина не хочет менять название на «Русь»
ПолитРоссия /

Стоит заметить, что ранее внештатный советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказывал мнение, что страна должна сменить название на «Русь-Украину». Он считает, Украина — это и есть Русь.

Кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал обращение Львовского областного совета к президенту Украины и Верховной раде. По его словам, политикам нужно начать с переименования собственной страны.

«Я думаю, что Львовскому областному совету нужно начать с того, чтобы переименовать Украину в Русь. Тогда у нас будет три русских государства: Россия, Белоруссия и просто Русь. Это и будет восстановлением исторической справедливости, ведь этого же добиваются украинские историки, которые заявляют о том, что настоящие название Украины — Русь. Я думаю, что Зеленский и украинское руководство на это не пойдут, поскольку боятся последствий данного решения», — считает Антон Бредихин.

Ранее политолог Максим Жаров объяснил, почему Россия не будет терпеть базы Североатлантического альянса на Украине.

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