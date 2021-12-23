Экономист Абрамов предупредил о рисках стагфляции мировой экономики

Москва, 23 декабря. Банки по всему миру могут столкнуться с проблемой стагфляции, рассказал агентству «Прайм» завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Регуляторы, по мнению эксперта, должны приложить все возможные усилия, чтобы не допустить возможности появления ситуации, когда высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста экономики. Объявленные в середине декабря Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком решения о сворачивании количественных смягчений не приводят к желаемым результатам.

На экономику также могут повлиять последствия пандемии коронавирусной инфекции: рост стоимости энергоресурсов, угрозы локдаунов, а также постоянные сбои в поставках товаров. Абрамов обратил внимание, что повышение ставок только ослабит экономический рост, а это может привести к коррекции цен на фондовых рынках.

Похожий прогноз ранее делал министр финансов РФ Антон Силуанов, который заметил, что членам «Большой двадцатки» стоит пойти по примеру Москвы и привести к порядку свою бюджетную и кредитно-денежную политику.