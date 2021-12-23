Москва, 23 декабря. Российская авиакомпания S7 Airlines впервые в истории совершила рейс на экологичном биотопливе.

Самолет компании приземлился в московском аэропорту «Домодедово». На сегодняшний день только 45 фирм в мире имеют опыт полетов на SAF (экологичном топливе). Общий процент использования биотоплива на земле составляет 0,03%.

«S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта», — передали слова представителей компании в РИА Новости.

Исследователи создали разновидность кишечной палочки, которая вырабатывает биотопливо. Замену ископаемому топливу нашли химики университетов Беркли и Миннесоты.

Россия официально вышла из Договора об открытом небе (ДОН), передает «Ридус». Документ был подписан почти двадцать лет назад в Хельсинки.