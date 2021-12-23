«Разговор ради разговора»: зачем ФРГ зовет Россию на встречу в «нормандском формате»

Западные государства вновь пытаются навязать России встречу в «нормандском формате», несмотря на то, что украинская сторона не выполнила предыдущие договоренности. Об этом в беседе с ФАН рассказал германист Тимофей Борисов.

Необходимо вернуться за стол переговоров в Совете Россия — НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации украинского кризиса. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Моя озабоченность велика, но это означает и то, что каждый миллиметр собственных действий должен быть устремлен к диалогу. Это означает, что сделаны предложения, которые не являются основой для наших переговоров, что нужно говорить сообща», — пояснила дипломат.

Бербок отметила, что возвращение к переговорам в «нормандском формате» и созыв Совета Россия — НАТО позволит говорить сообща и избежать дальнейшей эскалации. Она добавила, что украинский кризис можно решить только путем диалога.

«В последние дни я подчеркивала, как важно вернуться за стол переговоров в «нормандском формате», но и использовать возможность в Совете Россия — НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором находимся, можем решить только путем диалога», — заявила Бербок.

Германист Тимофей Борисов прокомментировал в беседе с ФАН заявление главы МИД Германии по поводу активизации диалога с Россией. По его словам, Запад вновь пытается навязать Москве встречу в «нормандском формате», несмотря на то, что Украина до сих пор не выполнила предыдущие договоренности.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Немцы понимают диалог и переговорный процесс иначе, нежели мы. Устами Бербок озвучено следующее: «Давайте собираться в «нормандском формате». Мы уже провели переговоры с Киевом, теперь президенты Украины и России должны встретиться». Но наш президент совершенно справедливо говорит, прежде чем встречаться, должна быть повестка дня. И об этом, кстати, перед тем как покинуть свой пост, говорила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Действительно, какой смысл встречаться, если «формула Штайнмайера» не имплементирована, если не выполнены предыдущие договоренности, которые обсуждались в «нормандском формате»? Какой смысл в таких переговорах? Просто поговорить и сделать бесплатную рекламу Зеленскому? Это не в интересах России», — сказал собеседник ФАН.

Также эксперт объяснил, почему Анналена Бербок настаивает на диалоге с Москвой, несмотря на агрессивную риторику по отношению к России партии «Союз 90 / Зеленые», сопредседателем которой является действующий глава МИД Германии. По его мнению, министр иностранных дел ФРГ, по крайней мере, в ближайшее время не будет обострять ситуацию с Россией.

«Нужно понимать, что Анналена Бербок очень амбициозная карьеристка. Она не будет выступать напрямую за воинственную риторику. Тем более что внешнюю политику Германии определяет канцлер Олаф Шольц, представитель партии СДПГ. То есть правительственную коалицию возглавляют не «Зеленые», а социал-демократы. Поэтому Анналена Бербок не будет сейчас выступать против генеральной линии партии. Кроме того, ей нравится быть министром, поэтому, может быть, где-то и наступает на горло собственной песне. Естественно, она и Роберт Хабек (сопредседатель партии «Союз 90 / Зеленые». — Прим. ФАН) с удовольствием бы поставляли оружие на Украину. Дай им волю, они бы поставляли Киеву наступательные летальные вооружения. Но не все в ее власти. Кроме того, Анналена Бербок сейчас не просто сопредседатель партии «Союз 90 / Зеленые», а глава МИД в составе трехстороннего кабмина Германии. Тем более министр иностранных дел ФРГ скоро должна приехать в Москву, поэтому она не хочет начинать уже сейчас за глаза предварять этот визит агрессивной риторикой. Это было бы не в интересах ни Германии, ни России, ни двусторонних отношений между Москвой и Берлином», — резюмировал Тимофей Борисов.

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