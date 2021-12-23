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Финансовый стратег Кабаков объяснил выгоду открытия ИСС до конца года

Экономика
Финансовый стратег Кабаков объяснил выгоду открытия ИСС до конца года
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 23 декабря. Суета, связанная с подведением итогов года, отражается на финансовых рынках. Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с агентством «Прайм» призвал сохранять хладнокровие и извлекать из ситуации максимальную выгоду.

Финансовый стратег советует в декабре 2021 года открыть ИСС, купить ценные бумаги и уже в ближайшее время получить с этого прибыль. Если успеть в этом месяце положить на индивидуальный инвестиционный счет 400 тысяч рублей, то уже в январе можно подать документы на получение налогового вычета в размере до 52 тыс. рублей. Это возможно при условии, что работодатель выплачивал за сотрудника НДФЛ весь год.

Кабаков также считает выгодным вложением покупку ОФЗ, поскольку доходность по облигациям на несколько процентов выше, чем по банковским депозитам.

«Мы достаточно часто наблюдаем так называемое рождественское ралли в акциях многих компаний. И это вполне понятно: в конце года мы получаем премии, тринадцатые зарплаты и денежные подарки. Все это стимулирует рынки к росту», — отметил он.

Центробанк уже несколько раз повышал ключевую ставку. Возможно, будут и новые повышения. Аналитики считают это хорошим временем для приобретения коротких ОФЗ срочностью 1-2 года. Доходность по ним может быть более 8,3% годовых.

Национальная ассоциация участников фондового рынка ранее обратилась в Банк России с предложением увеличить налоговый вычет по ИИС первого типа.

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