Дипломат Лукьянцев заявил о 95% исполненных решений ЕСПЧ со стороны России

Москва, 23 декабря. Статистически Россия исполняет около 95% решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Между Россией и ЕСПЧ существуют противоречия, но, несмотря на них, порядка 95% решений суда выполняются со стороны Москвы, отметил дипломат. По его словам, российская сторона выплачивает компенсации, способствует изменению законов.

«Если посмотреть в целом на статистику, то больше 90% решений ЕСПЧ, даже порядка 95%, мы исполняем: выплачиваем компенсации, принимаем меры по изменению законодательства, практики», — сказал Лукьянцев.

Как сообщалось ранее, Европейский суд по правам человека запретил Варшаве высылать нелегальных беженцев в Белоруссию, которые уже проникли на территорию Польши.