Госдеп США признал резкий спад экспорта американской военной техники в 2021 году

Вашингтон, 23 декабря. Реализация американской военной техники и оборудования зарубежным клиентам в последнем финансовом году снизилась на 21%, сообщает Госдепартамент США.

Финансовый год в США заканчивается 30 сентября. Экспорт американской военной техники за отчетный период составил 138 миллиардов долларов, в то время как год назад он был равен 175 миллиардам.

Эксперты связывают столь резкий спад поставок с отказом чиновников Белого дома от продажи некоторых видов наступательных вооружений Саудовской Аравии, которая ведет боевые действия на территории Йемена с 2015 года. Йеменский конфликт привел к массовым жертвам среди мирного населения страны.

Ранее сообщалось, почему военный союз между Россией и Китаем вызывает страх у аналитиков Пентагона.