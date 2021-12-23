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Госдеп США признал резкий спад экспорта американской военной техники в 2021 году

Армия
Госдеп США признал резкий спад экспорта американской военной техники в 2021 году
wikipedia.org  /  Israel Defense Forces

Вашингтон, 23 декабря. Реализация американской военной техники и оборудования зарубежным клиентам в последнем финансовом году снизилась на 21%, сообщает Госдепартамент США.

Финансовый год в США заканчивается 30 сентября. Экспорт американской военной техники за отчетный период составил 138 миллиардов долларов, в то время как год назад он был равен 175 миллиардам.

Эксперты связывают столь резкий спад поставок с отказом чиновников Белого дома от продажи некоторых видов наступательных вооружений Саудовской Аравии, которая ведет боевые действия на территории Йемена с 2015 года. Йеменский конфликт привел к массовым жертвам среди мирного населения страны.

Ранее сообщалось, почему военный союз между Россией и Китаем вызывает страх у аналитиков Пентагона.

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