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Сенатор Пушков: Польша будет представлять «потерянную страну» без Евросоюза

Политика
Сенатор Пушков: Польша будет представлять «потерянную страну» без Евросоюза
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Позиция Польши в европейской политике не будет иметь существенного значения в случае выхода из ЕС. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Политик уверен, что Варшава никогда не выйдет из Евросоюза. В противном случае республика будет представлять собой «потерянную страну», пояснил Пушков.

«Польша не Британия. Без ЕС Польша будет представлять собой "потерянную страну", зажатую между Россией с Белоруссией и остальной Европой, с единственным утешением в виде положения опорной для США страны в Восточной Европе в рамках НАТО. Но в европейской политике позиция Варшавы не будет иметь существенного значения. Для Польши это худший сценарий. Варшава будет устраивать истерики, угрожать, требовать, возможно, что-то и не платить, но при этом будет продолжать держаться за ЕС обеими руками», — говорится в комментарии сенатора.

Ранее журналист Бартош Бартчак заявил о своей надежде на превращение Польши в сверхдержаву. Существующий период геополитических перемен является благоприятным временем для республики. для достижения своей цели Варшаве стоит отодвинуть на задние ряды Россию и Германию, считает автор Gazeta Polska Codziennie.

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