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Зампостпред при ООН Полянский заявил о кольце нестабильности вокруг России и Белоруссии

Политика
Зампостпред при ООН Полянский заявил о кольце нестабильности вокруг России и Белоруссии
russiaun.ru

Москва, 23 декабря. Совет Безопасности ООН должен обратить внимание на кольцо нестабильности вокруг России и Белоруссии. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что кольцо нестабильности идет с запада и с юга. По его словам, такая ситуация представляет угрозу для безопасности стран.

«И следовательно, она должна быть серьезно учтена странами-членами Совета Безопасности при осуществлении своего мандата в соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул Полянский.

Первый зампостпреда РФ при ООН добавил, что Москву беспокоят дискриминация меньшинств, ксенофобия и язык ненависти, которые наблюдаются около российских границ. Запад упорно не желает обращать внимание на ситуацию с правами меньшинств на Украине, однако заявляет об этом в других странах.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюзу и США следует унять Украину. По его словам, действия Киева могут привести к началу войны в Европе.

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