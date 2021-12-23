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Депутат Госдумы Кравченко высказался о пользе длинных зимних каникул

Общество
Депутат Госдумы Кравченко высказался о пользе длинных зимних каникул
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 23 декабря. Новогодние длинные каникулы нельзя сокращать, они являются полезной разгрузкой, после них у россиян повышается работоспособность, заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике признал, что новогодние каникулы дорого обходятся работодателю, но за счет длинных выходных сотрудники реже берут отпуска. При этом каждый волен сам выбирать способ проведения каникул.

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус. Понятно, что это дороговато работодателю, но за счет того, что существуют январские, майские и ноябрьские праздники, люди реже в отпуска ходят», — заявил Кравченко в беседе с URA.RU.

За новогодние праздники можно не только отдохнуть, но и поправиться. Каждый третий россиянин набирает лишние килограммы за период зимних каникул. Большинство участников опроса (37%) отметили, что набирают от одного до трех килограммов. 28% опрошенных прибавляют в весе меньше, до килограмма.

Чтобы оставаться в форме в праздничные дни издание «Ридус» рекомендует проводить каникулы активно, больше находиться на свежем воздухе. Также рекомендуется ограничить себя в употреблении вкусностей, а лучше не готовить их слишком много.

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новогодние каникулы новый год выходные
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