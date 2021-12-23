Песков установил на телефон рингтон из фильма о Джеймсе Бонде

Москва, 23 декабря. Мелодия из знаменитого фильма о британском спецагенте Джеймсе Бонде прозвучала из телефона пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время его общения с журналистами НТВ.

Официальный представитель Кремля в интервью корреспондентам рассказывал о предстоящей конференции с участием российского президента Владимира Путина. В частности, Песков сообщил журналистам, что количество участников мероприятия пришлось сократить из-за требований Роспотребнадзора на фоне распространения коронавируса.

Однако в этот момент у пресс-секретаря российского лидера зазвонил телефон. Рингтон напомнил мелодию из фильма о Джеймсе Бонде, но только на восточный мотив.

Дмитрий Песков ранее сообщил, что на конференции Владимира Путина будут присутствовать те журналисты, которые освещают повестку Кремля.