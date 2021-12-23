Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 23 декабря. Курс доллара снизился по отношению к рублю, в то время как евро укрепилось к российской валюте. Такие сведения предоставляет Московская биржа на момент начала торгов.

Доллар торгуется на уровне 73,61 рубля. Это на 13 копеек меньше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии. Курс американской валюты продолжает снижаться с 20 декабря. Он также приближается к локальному минимуму, достигнутому 10 декабря.

Евро укрепился на 10 копеек и достиг показателя в 83,62 рубля. Валюта остается относительно стабильной к рублю в последнюю неделю. Курс колеблется в коридоре от 83,34 до 83,67 рубля.

Доллар продолжает испытывать инфляционное давление. Это может оказать решающее влияние на нефтяной рынок, предположил ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.