Филипп Киркоров рассказал, как попал в новую часть фильма «Последний богатырь»

Москва, 23 декабря. Знаменитый певец Филипп Киркоров исполнил роль Жар-птицы в новой части фильма «Последний богатырь». Он рассказал о шалостях на съемках и как попал в кинопроект.

Кинематографисты искали на роль Жар-птицы актрису, но не их поиски не увенчались успехом. По словам Киркорова, кому-то из компании Disney случайно попалась его фотография 20-летней давности. Тогда все загорелись желанием пригласить короля эстрады на съемку. Филипп Киркоров моментально согласился на работу в кино.

В киносказке артисту достался не самый положительный персонаж. Киркоров, говоря о своем герое, отметил, что Жар-птица вставляет другим палки в колеса и отказывается встать на сторону добра.

«Я всегда любил играть отрицательные роли, сценарий дописывали под меня. Самая главная фишка в том, что я буду рожать, у меня будут принимать роды. Похулиганим немножко, но все очень целомудренно, в детском кино все-таки снялся», — отметил знаменитый певец в эфире шоу «Ок на связи!».

Премьера фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» состоится в четверг. Во вторник уже прошел закрытый показ в одном из столичных кинотеатров. На мероприятие пришли звезды отечественного шоу-бизнеса и актеры, сыгравшие в проекте Дмитрия Дьяченко.