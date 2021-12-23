МИД России расценил блокировку RT в Германии как проявление цензуры

Москва, 23 декабря. Блокировка Youtube-канала RT на немецком языке является проявлением цензуры со стороны ФРГ, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

Это не первый случай, когда происходят гонения на представителей российских СМИ, которые продвигают собственную точку зрения, отметил дипломат. По его словам, подобную ситуацию нужно расценивать как проявление цензуры и двойных стандартов.

«Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве», — сказал Лукьянцев.

Как стало известно ранее, немецкоязычный круглосуточный телеканал RT был снят с эфира в Европе. Предполагается, что данная мера могла быть принята под давлением медиарегулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg.