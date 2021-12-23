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Студия Lionsgate перенесла премьеру четвертого «Джона Уика» почти на год

Общество
Студия Lionsgate перенесла премьеру четвертого «Джона Уика» почти на год
Кадр из фильма «Джон Уик»

Лос-Анджелес, 23 декабря. Четвертая лента франшизы «Джон Уик» получила новую дату выхода. Релиз новой части состоится на год позже, чем предполагалось ранее.

Студия Lionsgate объявила о переносе премьеры в ролике, опубликованном на YouTube. В нем указывается, что релиз «Джона Уика — 4» состоится 24 марта 2023 года. Однако до этого была объявлена другая дата — 27 мая 2022 года.

Это уже не первый перенос даты выхода четвертой части франшизы. Фильм собирались выпустить в мае 2021 года, но из-за пандемии релиз пришлось отложить.

Режиссером новой ленты о Джоне Уике снова выступил Чад Стахелски, работавший над предыдущими фильмами серии. В продолжении к своим ролям вернутся Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн и другие актеры.

Ранее Киану Ривз признался, что хотел бы снова сыграть главного героя из фильма «Константин». Актер даже предлагал голливудским продюсерам снять вторую часть.

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премьера фильм джон уик
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