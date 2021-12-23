Одного человека спасли из полыхающего дома в Омске

Омск, 23 декабря. Огонь охватил жилой дом в областном центре. Помощь спасателей потребовалась одному человеку. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на улице 2-я Брянская. Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера в 17:17 по местному времени. На место ЧП были направлены 26 человек личного состава. Специалисты установили, что пламя охватило кровлю на площади 81 квадратный метр. Перед пожарными стояла задача предотвратить вероятность перехода пламени на соседний дом.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за три часа. В ходе операции они спасли одного жильца. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Личность виновного устанавливается.

Ранее пожар вспыхнул в одном из гостиничных комплексов Хабаровска, информирует RT. Самостоятельно эвакуировались 40 граждан, еще двух вывели на улицу огнеборцы.