Жизнь Анастасии Макеевой превратилась в ад после четвертого замужества

Москва, 23 декабря. Актриса театра и кино Анастасия Макеева весной этого года вышла замуж в четвертый раз. Ее супругом стал бизнесмен Роман Мальков, который со скандалом расстался с бывшей женой.

Отношения Макеевой и Малькова развивались очень стремительно. Мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца прямо на сцене театра, романтично и помпезно. После этого многие начали светло завидовать актрисе и ее счастью.

Однако очень быстро вскрылась информация о том, что Макеева является разлучницей. Оказалось, что у Малькова была супруга и четверо детей в тот момент, когда он встретил новую любовь. Именно после открытия этого факта жизнь знаменитости превратилась в ад, считают авторы «Территории новостей».

Бывшая жена Малькова начала рассказывать на федеральных каналах и крупных СМИ настоящую правду про своего супруга. Он отказывался платить алименты детям и вообще бросил, написав сообщение на мобильный телефон. Эта информация широко распространилась в интернете и Макеева подверглась травле: звезда получила сотни негативных сообщений. После массы неприятных комментариев у звезды произошел нервный срыв. Длительное время артистка лежала в больнице, чтобы прийти в себя.

Сегодня Анастасия Макеева празднует день рождения. Она признается, что счастлива в отношениях, хотя они даются ей непросто. Поклонники просят ее облегчить себе жизнь — сбросить груз ответственности и мужчину, которого она заполучила, оставив в несчастье другую женщину.

Несколько лет знаменитость тщетно пыталась забеременеть. Сейчас она уже обставила детскую в надежде, что это поможет ей стать мамой.