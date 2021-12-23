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Актриса Анна Ковальчук рассказала о сложных отношениях с дочерью

Общество
Актриса Анна Ковальчук рассказала о сложных отношениях с дочерью
instagram.com  /  @annakovalchuk313

Москва, 23 декабря. Знаменитая актриса Анна Ковальчук рассказала о непростых отношениях с дочерью Златой. Родственники долгое время не понимали друг друга.

Звезду сериала «Тайны следствия» тревожили напряженные отношения с наследницей, и она решила обратиться за помощью к воцерковленной двоюродной сестре. Кинодива пожаловалась родственнице на дочь и призналась, что не знает, как поступить в этой ситуации.

«Она ответила: "Ты ничего не сделаешь. Ты не научишь, ты не докажешь, не заставишь. Только посылать ребенку любовь, только молиться и благодарить ее". А у меня было за что поблагодарить Злату», — указала Ковальчук в разговоре с Wday.

По ее словам, Злата скрасила ее жизнь своим приходом. При этом знаменитость призналась, что ей было сложно отпустить дочь жить отдельно. Когда девочка съехала от матери, звезда приходила навещать дочь. Увидев, что у наследницы все хорошо — чисто в квартире и еда приготовлена — Ковальчук успокоилась.

Анна Ковальчук была замужем за Анатолием Ильченко, с которым прожила в браке шесть лет. В отношениях у нее родилась дочь Злата. После развода с первым мужем она вступила в новые отношения — ее избранником стал бизнесмен Олег Капустин. Актриса родила сына Добрыню.

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Все новости / Общество / Актриса Анна Ковальчук рассказала о сложных отношениях с дочерью
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