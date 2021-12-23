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Глава Восточно-Крымского музея Умрихина допустила возвращение скифского золота в Россию

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 08:39
Политика
Глава Восточно-Крымского музея Умрихина допустила возвращение скифского золота в Россию
wikipedia.org - Д.Колосов/FAL

Симферополь, 23 декабря. Россия как государство должна принять участие в судебном процессе насчет принадлежности скифского золота. Об этом заявила директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Музеи Крыма выступили против решения Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Недовольные итогом заседания могут подать кассацию в Верховный суд, однако этого до сих пор не было сделано, передает РИА Новости.

«Считаю, что Россия как государство должно вступить в судебный процесс, и он может вернуться к суду первой инстанции. Думаю, что это может принести пользу и дать шансы (на возврат коллекции в Крым — Прим. ФАН)», — сказала Умрихина.

Она отметила, что высказывает только свою точку зрения. Директор крымского музея «Таврида» Андрей Мальгин подтвердил, что возможность участия России в процессе действительно обсуждается.

Около двух тысяч артефактов с 2014 года находятся в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, куда были вывезены на выставку. Однако они так и не были возвращены на прежнее место из-за возвращения Крыма в Россию.

Глава общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина ранее заявила, что Крым исторически и юридически всегда был частью России. Однако украинцы регулярно придумывают новые планы по «возвращению» полуострова, но ни один из них не был реализован.

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россия скифское золото процесс
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