Самая красивая девочка советского кино Инга Ильм занялась научной деятельностью

Москва, 23 декабря. Актриса Инга Ильм, которую считают самой красивой девочкой советского кино, занялась научной деятельностью после неудачной кинокарьеры. Знаменитость, будучи взрослым человеком, стала получать второе образование.

Актриса после успеха в фильмах о приключениях Петрова и Васечкина продолжила кинокарьеру. Однако следующие картины оказались не такими популярными, как ее дебютная работа. Ильм после окончания театрального вуза отправилась в США. За границей она обучалась в актерской школе Ли Страсберга в Нью-Йорке. Но там карьера тоже не сложилась, и звезда вернулась на родину.

У Инги Ильм было несколько проектов. Вскоре ее кинокарьера полностью сошла на нет. Свою последнюю роль она сыграла в сериале «Чай, кофе, потанцуем…».

Вместо актерской карьеры знаменитость решила учиться в МГУ на историческом факультете. Ингу Ильм привлекла история мировой архитектуры. Она настолько увлеклась этой специализацией, что стала заниматься научной деятельностью. Актриса выпустила научно-популярную книгу Инга Ильм «Моя Италия», которая посвящена трем городам: Флоренции, Риму и Неаполю. Ее работу оценили на международной премии «Бродский на Искье».

Вместе с Ингой Ильм, которая исполнила роль Маши Старцевой в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», сыграл Егор Дружинин. Артист попал в проект благодаря родителю, который привел будущую звезду на кастинг. Егор Дружинин успешно прошел пробы и получил роль Пети Васечкина.