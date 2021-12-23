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Депутат ГД Нифантьев призвал ужесточить наказание за нападение на врачей в больнице

Общество
Депутат ГД Нифантьев призвал ужесточить наказание за нападение на врачей в больнице
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 23 декабря. Людям, которые нападают на врачей в медицинских учреждениях, нужно предусмотреть более суровое наказание. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

Он акцентировал внимание на необходимости обеспечить медработникам максимальную защиту, и полностью обезопасить их от рукоприкладства. Нифантьев заявил, что готов провести законодательную работу в этом направлении.

«Врач, который находится при исполнении своих служебных обязанностей, – это не обычный гражданин, на которого напали на улице. Нападение на него в стенах больницы должно караться по всей строгости закона», — сказал Нифантьев.

Недавно в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ужесточение условий для получения гражданского оружия. Согласно документу, МВД и ФСБ России станут органами, которые будут контролировать выдачу лицензий.

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госдума врачи закон
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