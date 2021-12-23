СКР возбудил уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 23 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, в результате чего в части города ограничено теплоснабжение и подача горячей воды. Информация об этом появилась на сайте следственного управления СК по Бурятии.

Следователи склонны предполагать, что пожар в кабельном отсеке случился ввиду пренебрежения требованиями обеспечения безопасности. Как отметили в ведомстве, в результате произошедшего был причинен крупный ущерб в размере 1 млн рублей. Сейчас на месте продолжают работать оперативники.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса")», — следует из сообщения Следкома.

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ был введен режим ЧС республиканского уровня. Местные власти также организовывали горячую линию для всех нуждающихся в помощи.