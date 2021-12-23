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Разработанный «со скрипом» истребитель F-35 американцы сочли доминирующей моделью

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 08:19
Армия
Разработанный «со скрипом» истребитель F-35 американцы сочли доминирующей моделью
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 декабря. F-35 Lightning II выдержал конкуренцию и станет доминирующим в мире истребителем. Такое заключение сделали журналисты западного издания 19FortyFive.

Однако разработка военной авиации данного типа прошла не так гладко, как ожидалось. Проблемы были еще на стадии строительства и закупок. Но, по мнению авторов материала, все преграды были преодолены.

На сегодняшний день США создали около 730 подобных экземпляров. Сейчас они состоят на вооружении у десяти стран мира. Еще пять государств ожидают скорых поставок.

Американские журналисты заявили, что F-35 превосходит все западные аналоги. Однако сравнивать его с российскими боевыми машинами авторы материала не стали.

По мнению международных военных обозревателей, далеко не самые «свежие» Су-35 российского производства представляют серьезную угрозу для F-35. Статья об этом опубликована в авторитетном военном издании EurAsian Times.

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f-35 авиация 19FortyFive
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